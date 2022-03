Leonardo, prematuro formulare ipotesi su cause incidente aereo

(Teleborsa) - Leonardo ha affermato che "allo stato attuale delle indagini è del tutto". Il riferimento è all'incidente aereo avvenuto oggi alle 12.00, con un velivolo M-346 che precipitato nei pressi di, nella zona sopra Colico (Monte Legnone). Il velivolo stava effettuando un volo condi una società esterna, ha fatto sapere l'azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Il pilota istruttore della società esterna è deceduto.Il velivolo era decollato dallo(Varese) alle ore 11.00 circa a valle dei controlli previsti per autorizzarne il volo, completati appena prima del decollo ed effettuati in conformità al piano ispettivo autorizzato dalle Autorità competenti. Il piano di volo comprendeva test finalizzati a dimostrare specifiche capacità già collaudate nel corso di diversi voli effettuati in precedenza. Alle orecon il velivolo."I vertici di Leonardo esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del pilota e si uniscono al dolore della famiglia", si legge in una nota. Il titolo della società ha, risultando il peggior titolo dell'indice FTSE MIB, in una giornata in cui il mercato è complessivamente salito notevolmente.