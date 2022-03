Salcef, utile 2021 sale a 52,2 milioni. Dividendo di 0,46 euro

Salcef Group

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha approvato il bilancio 2021. L'esercizio si è chiuso cona 440,1 milioni di euro (+29,3%), una 97,3 milioni di euro (+23,3%) e una 52,2 milioni di euro (+25,3%). Laè positiva per 114,5 milioni di euro (valore adjusted al 31 dicembre 2020 positivo per 20 milioni di euro). Il board ha proposto unpari a 0,46 euro per azione (in aumento del 9,5% rispetto al dividendo ordinario distribuito nel 2021)."I risultati approvati quest'oggi ci consegnano un gruppo che per la, che può contare su un portafoglio ordini a 1,2 miliardi grazie a contratti siglati nell'anno per un miliardo, e con una posizione finanziaria netta positiva per 115 milioni di euro - ha commentato l'- Questi risultati sono frutto del mix di crescita organica del volume di attività in tutte le business unit operative, supportata da CAPEX superiori al 10% del fatturato, e della costante ricerca e formazione di personale specializzato, nonché dal contributo delle nuove acquisizioni".Il gruppo non ha attualmente alcuna attività né di business né operativa ino in altro paese oggetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Guardando all'outlook per il 2022, viene sottolineato che"risentiranno degli effetti, ad oggi non attendibilmente quantificabili, del notevole ed imprevedibile incremento dei maggiori fattori produttivi utilizzati dal gruppo - in particolare quelli del costo del lavoro, delle materie prime, del costi dei servizi, ed in particolare dei subappalti, nonché il costo dell’energia, ed in particolare dei carburanti necessari al funzionamento dei macchinari".