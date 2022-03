Websolute, EBITDA raddoppia a 2,9 milioni euro nel 2021

Websolute

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, ha approvato il bilancio 2021. L'esercizio si è chiuso con unpari a 19,9 milioni di euro, in aumento del 34,4% rispetto al 2020, undi 2,9 milioni euro, +106,1% sull'anno prima, un EBITDA Margin al 14,8% (2020: 9,6%) e undi 0,47 milioni di euro (0,34 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Laè pari a 2,41 milioni di euro (debito), in miglioramento rispetto ai 3,08 milioni (debito) al 31 dicembre 2020."Siamodei risultati raggiunti, in considerazione del protrarsi, anche nel 2021, delle problematiche derivanti dalla pandemia che hanno colpito fortemente l'economia globale - ha commentato l'- Il gruppo è sempre riuscito a mantenere attive tutte le attività operative e di contatto con i clienti e grazie allo sfruttamento delle sinergie ha potuto registrare ottime performance nel 2021 potendo, oltretutto, contare sulla possibilità di pianificare a 5/6 mesi le attività produttive". "Tuttoradell'economia anche in base alla durata e alle ricadute che produrrà la guerra della Russia contro l'Ucraina", ha aggiunto.Ildi vendita della capogruppo registra nei primi due mesi del 2022 un incremento di circa il 29% rispetto allo stesso periodo 2021 e un backlog ordini presente al 1 gennaio 2022 di oltre 5 milioni di euro. Importanti crescite dell'ordinato anche nelle società controllate, con un incremento che si attesta mediamente tra il 15% e il 30% rispetto ai dati del corrispondente periodo dell'anno. La società, in relazione all’impegno assunto in fase di quotazione, sta proseguendo nelladi quote di controllo in altre società.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione die una favore degli amministratori.