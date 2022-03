Enel: Starace conferma dividend policy, nessun impatto turbolenze

Enel

(Teleborsa) -ha presentato oggi i risultati 2021 che evidenziano una ced una solida performance operativa in tutti i business in cui il Gruppo è presente. Il 2021 ha evidenziato anche una visibile accelerazione della crescita delle rinnovabili con 5,1 GW aggiuntivi.L'esercizio - ha spiegato lin conference call - è stato caratterizzato da una buona crescita post-pandemia, ma anche da "venti contrari" che hanno condizionato il business."Appare ormai evidente ilhanno nella gestione dei repentini cambiamenti del settore energetico ed e' in questa direzione che va la nostraed elettrificazione", ha dichiarato il manager, ribadendo la volontà diche dovessero presentarsi ed "accelerare gli investimenti nelle rinnovabili, che garantiscono una fonte di energia stabile, sicura e competitiva".Starace ha anchee l'impegno a distribuire agli azionisti un dividendo di(+12% sul 2020) dagli 0,38 euro distribuiti nel 2021. Fra il 2021 ed il 2024 è prevista una crescita del dividendo del 13%e Starace ha chiarito "a causa dell'attuale di turbolenza".L'Ad di Enel ha anche risposto a delle domande sull'che laavrà sul business. A proposito delle forniture ha spiegato chedalla Russia e in ogni caso sono coperte per il. A proposito deglirussi, il manager ha detto che una decisione "sarà resa fra qualche mese" e che comunque rappresentano una". Gli investimenti previsti dal Piano - ha aggiunto - sono stimati in appena 40 milioni.Starace haanche la pin Italia confermando che il Gruppo porterà avanti come previsto il processo di decarbonizzazione tracciato.L'Ad di Enel ha infine confermato la prospettiva didella società impegnata nella, affermando "decideremo nei prossimi mesi".