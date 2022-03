Saipem, contratto drilling in Norvergia per 325 milioni di dollari

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata unda Aker Bp (società norvegese di esplorazione e sviluppo petrolifero) per una. L'inizio delle operazioni è previsto a partire dalla fine del quarto trimestre 2022, quando Scarabeo 8 (mezzo semisommergibile di proprietà Saipem per lavori in per acque profonde) avrà terminato i lavori in cui è attualmente impiegato. La durata del contratto è di tre anni per un valore di circaIl contratto prevede l'di un anno e includetra i quali un sistema di bonus di performance e un meccanismo di adeguamento delle rate di noleggio a quelle di mercato dal terzo anno in poi, sottolinea la società italiana di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. Saipem ha già lavorato con Aker BP nel 2018.