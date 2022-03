Caro bolletta, Unindustria: a fine anno salirà oltre i 3 miliardi

(Teleborsa) - "Dalle nostre prime rilevazioni, abbiamo stimato che la, a fine anno, salirà a oltre. Eravamo a un miliardo e mezzo nel 2021 contro i 600 milioni che si spendevano prima del Covid. Ma nessuno è in grado di calcolare con certezza quale sarà l'impatto per il nostro sistema produttivo". Lo ha detto il presidente di, in un'intervista al Messaggero."Ora dobbiamo augurarci di chiudere il 2022 in segno positivo. Anche perché il nostrofarà a meno dell'apporto del turismo. Il tema principale è quello deie delle, senza dimenticare che sconciamo anche la bassa disponibilità di componentistica. E le misure sono quelle che abbiamo suggerito già prima dell'inizio della crisi ucraina: il tetto al prezzo dele una riduzione netta dell'e dell'accisa sui carburanti, non i 15 centesimi di cui si parla", ha aggiunto.