Scuola, Consiglio di Stato conferma diritto card docenti a supplenti precari

(Teleborsa) -. Lo ha ribadito con una sentenza il, confermando che i supplenti hanno gli stessi diritti dei colleghi di ruolo e che laspetta anche a agli"Ognigiuridica ed economica tra personale di ruolo e precariopagata e permessi devono essere gli stessi", ribadisce, presidente del sindacato della scuola Anief.Anief ha invita i docenti ad, per recuperare fino a 2.500 euro di arretrati per la mancata erogazione della Card, ed ha organizzato undal titolo "Card Docenti, quali iniziative per recuperare il Bonus 500 euro", mercoledì 22 marzo, alle ore 17. Saranno presenti come relatori:, segretario generale Anief, e gli avvocati