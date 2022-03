Kohl's conferma di aver ricevuto diverse offerte di acquisizione

Kohl's

(Teleborsa) - Il board di, catena statunitense di grandi magazzini, ha comunicato di aver ricevuto. "Le proposte pervenute sonoe senza finanziamento impegnato", si legge in una nota. Il CdA ha autorizzatoa coordinarsi con offerenti selezionati che hanno presentato indicazioni di interesse per assisterli conin modo che abbiano l'opportunità di perfezionare e migliorare le loro proposte e includere finanziamenti e documentazione vincolante, viene aggiunto.In una comunicazione riguardante l'assemblea annuale degli azionisti dell'11 maggio, la società ha detto che l'azionista Macellum Advisors GP "sta cercando di assumere il controllo del board con una lista di candidati meno qualificati". Kohl's afferma di impegnarsi in modo costruttivo con tutti gli azionisti, ma ritiene chedate le intenzioni di Macellum di progettare azioni finanziarie a breve termine che potrebbero danneggiare il futuro a lungo termine dell'azienda". Il fondo attivista sta esercitando da mesi continue pressioni sul board per arrivare a una vendita della società.Migliora l'andamento di, che si attesta a 62,64, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 63,11 e successiva a 63,97. Supporto a 62,25.