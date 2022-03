Seco, ricavi ed EBITDA record nel 2021: risultati battono il consensus

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha registrato unpari a 116,3 milioni di euro nel 2021, superiori di oltre 2 milioni di euro rispetto alla guidance ufficiale e al consensus degli analisti. I ricavi sono stati pari a 112,3 milioni di euro nel 2021, in crescita del 47,5% rispetto al 2020; la crescita organica è stata pari al 28,2%. L'è stato pari a 25,3 milioni di euro nel 2021 (22,5% dei ricavi), in crescita del 58,9% rispetto al 2020 e 3% superiore rispetto al consensus degli analisti. L'passa da 7,9 milioni di euro nel 2020 a 11,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021, con un incremento pari al 46,7%."Viste le condizioni di mercato del 2021, sicuramente impattate dalla pandemia e dallo shortage di materiali,", ha commentato l'. "Il modello di business di SECO è in continua evoluzione, il 2021 è stato un anno di trasformazione che proseguirà anche nel 2022 - ha aggiunto - Siamonei prossimi anni: siamo infatti solo all'inizio di una grande rivoluzione industriale dove l'utilizzo di tecnologie come l'edge computing, l'AI e il 5G trasformerà la maggioranza dei processi industriali. Il nostro potenziale è ancora enorme: ci aspettiamo di esprimerlo a pieno nei prossimi anni, con un’importante creazione di valore per tutti i nostri stakeholders".L'passa da un debito netto pari a 11,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020, ad un debito netto pari a 97,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021. L'incremento è sostanzialmente legato all'accensione di nuovi finanziamenti avvenuti nell'anno per le operazioni straordinarie effettuate da SECO in linea con il proprio progetto di crescita. Viene sottolineato che il peso di Russia e Ucraina sui numeri del 2021 è stato "poco rilevante".Seco evidenzia che prima parte del 2022 è stata caratterizzata da un contesto di mercato complesso a causa dello shortage di componenti elettronici, ma tuttavia sta registrando "una, espressa da tutti i principali indicatori". In particolare, c'è un significativo aumento della domanda da parte di clienti nuovi ed esistenti che ha generato un', pari a 157 milioni di euro al 28 febbraio 2022. "Tale importo è superiore di oltre due volte, su base like-for-like, rispetto allo stesso periodo del 2021", viene sottolineato.