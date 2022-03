BFC Media, nel 2021 ricavi ed EBITDA sopra gli obiettivi di piano

BFC Media

(Teleborsa) -, digital e media company quotata al mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 conper 16,114 milioni di euro, in incremento del 47% rispetto al 2020. L'consolidato è pari a 2.220.021 euro (+85,6% sull'anno prima). Questi dati sonocontenuti nel piano industriale presentato nel 2021, che prevedevano per l'esercizio 2021 ricavi pari ad euro 15 milioni ed EBITDA di euro 2,1 milioni. La società conferma quindi tutti gli obiettivi contenuti nel piano 2021-2023. La Posizione Finanziaria Netta consolidata ammonta a 1.267.414 euro (debito). Ilè stato di 283.022 euro.Tenendo conto che una parte delle attività di BFC Media si fonda sull'organizzazione di convegni e conferenze che basano una gran parte del loro successo sulla presenza fisica di partecipanti, la società fa notare chenella seconda parte dell'anno 2021 e nel 2022. "In questa fase,i, ma lo sarà solo nella prossima semestrale", viene sottolineato. Recentemente, BFC Media e IDI Srl (società di Danilo Iervolino) hanno sottoscritto un accordo con GEDI per l'acquisizione de L'Espresso.