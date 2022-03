Sale Wall Street. Continua sell-off dei Treasury

Nike

(Teleborsa) -dopo le parole del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, secondo cui la banca centrale statunitense adotterà misure più aggressive per domare l'inflazione. Ieri ha detto che la FED deve muoversi "speditamente" per ridurre un'inflazione troppo elevata, ma il passaggio più commentato - e che ha portato al sell-off dei tassi, è stato sui rialzi dei tassi: "Se concludiamo che è appropriato muoversi più aggressivamente aumentando il tasso dei fondi federali di più di 25 punti base in una o più riunioni, lo faremo". "Laai mercati sul fatto che il controllo dell'inflazione fosse ora al centro dell'attenzione della FED, e i mercati dei tassi hanno reagito di conseguenza", ha commentato Eoin Walsh, Portfolio Manager di TwentyFour Asset Management.Si muovono in rialzo(che ha battuto le attese del mercato grazie all'e alla sua capacità di affrontare con successo i problemi della catena di approvvigionamento),(che ha aumentato il suoa 25 miliardi di dollari, il più grande in assoluto per il gigante dell'e-commerce cinese) e(dopo che la società di servizi di intrattenimento ha riportato utili trimestrali migliori del previsto e annunciato un).Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra unadello 0,84%; sulla stessa linea, l'continua la giornata indell'1,10%.il(+1,72%); come pure, sale l'(+1,3%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,12%),(+1,83%) e(+1,73%).Al top tra i(+3,61%),(+3,26%),(+2,64%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.(+19,02%),(+7,19%),(+6,78%) e(+6,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,13%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,5%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,35 Mln barili)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 214K unità)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,6%)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -218 Mld $; preced. -214,8 Mld $).