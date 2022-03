Lending Crowdfunding, Profit Farm: nuova operazione Magnolia 5 del valore di 210mila euro

(Teleborsa) - Online da un anno, la prima piattaforma didedicata ai crediti esigibili e non ancora riscossi, ha pubblicato, arrivando a restituire in favore dei lenders un totale di oltre 100mila euro con un interesse lordo medio del 5%.l'ultima operazione in ordine di tempo presentata da Profit Farm, relativa a un, è stata aperta alle sottoscrizioni il 10 marzo. Dopo la più grande operazione pubblicata su Profit Farm,, dal valore di, Magnolia 5 – evidenzia Profit Farm in una nota – rappresenta una nuova opportunità per gli iscritti alla piattaforma di avere ancora un ritorno pari all'8% su base annua. Dopo aver già rimborsato due operazioni, Profit Farm ha restituito la terza,, in anticipo (dopo 5 mesi)."Siamo arrivati alla dodicesima campagna in pochi mesi dal nostro ingresso sul mercato. Le ultime due raccolte si sono concluse in meno di 24 ore a conferma che rappresentiamo un'opportunità interessante di investimento – ha sottolineato–. Inoltre, la celerità con la quale Profit Farm opera e le diverse possibilità offerte a risparmiatori con differenti capacità di finanziamento, rendono il nostro modello estremamente efficace anche per chi fatica a trovare un'offerta in grado di garantire una remunerazione interessante con un profilo di rischio simile a quello dei titoli di Stato".