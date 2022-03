Pioggia di vendite a Wall Street. Corre il petrolio

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

sanitario

telecomunicazioni

Adobe

BuzzFeed

General Mills

Apple

Chevron

Nike

Merck

Home Depot

Salesforce.Com

American Express

Boeing

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Cintas

Apple

NetEase

Okta

Adobe Systems

Micron Technology

Moderna

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dell'1,13% sul; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 4.468 punti, ritracciando dello 0,96%. In ribasso il(-0,96%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-0,84%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,78%),(-1,57%) e(-1,09%). Intanto, ildopo che i dati del governo statunitense hanno mostrato un consumo settimanale ben oltre le stime del mercato."Certamente è stato un inizio d'anno difficile e avrai questi alti e bassi mentre le persone digeriscono le informazioni - ha affermato Lisa Erickson, vicepresidente senior di US Bank Wealth Management - Nel complesso ci aspettiamo che questo tipo di".Sul, affonda titolo(dopo che il gigante del software ha superato gli obiettivi del primo trimestre, ma ha deluso per quanto riguarda la guidance); in pesante ribasso il titolo, nonostante la decisione di ridimensionare BuzzFeed News a causa delle perdite della divisione; sale(che ha migliorato la guidance per il 2022 e prevede un aumento dei prezzi).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,85%),(+0,88%),(+0,77%) e(+0,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,13%.In apnea, che arretra del 3,71%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,90%.(+6,62%),(+2,32%),(+1,85%) e(+1,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,75%.Scende, con un ribasso del 9,50%.Crolla, con una flessione del 4,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,19%.