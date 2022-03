Erg, intesa con Engie per energia rinnovabile da parchi in Scozia

ERG

(Teleborsa) -, tramite le proprie controllate nel Regno Unito Sandy Knowe Wind Farm Ltd e Creag Riabhach Wind Farm Ltd, ha raggiunto un accordo con ENGIE UK Markets Ltd, società appartenente al gruppo ENGIE, leader mondiale del settore energetico, per la sottoscrizione di due Power Purchase Agreements (PPA) di durata decennale, per il ritiro di energia rinnovabile che verrà prodotta dagli impianti eolici di ERG attualmente in costruzione in Scozia.I due parchi di Sandy Knowe e Creag Riabhach, con unae una produzione annua stimata a regime di circa 530 GWh, entreranno in funzione progressivamente a partire dalla seconda metà del 2022.Il contratto di fornitura coprirà tutta la produzione dei due impianti.