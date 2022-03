Severstal rischia default. Bloccato il pagamento di cedole su bond

Citigroup

(Teleborsa) - Ilè laper il mancato pagamento di cedole sui bond. Nonostante abbia le disponibilità per effettuare il pagamento, la società non è riuscita a saldare i 12,6 milioni di dollari entro un periodo di grazia di cinque giorni lavorativi terminato mercoledì. Severstal ha affermato di voler pagare, masta bloccando il pagamento e chiedendo a Severstal di ottenere il via libera dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC ) degli Stati Uniti.Non essendo inclusa nella lista di, la società non ha chiesto il permesso all'OFAC. L'azionista di maggioranza di Severstal, Alexey Mordashov, è comunque nell'elenco delle sanzioni dell'Unione europea e del Regno Unito."Questa è una- ha dichiarato l'amministratore delegato Alexander Shevelev - Continuiamo le consultazioni con i partner e facciamo del nostro meglio per garantire che gli obbligazionisti ricevano fondi in conformità con i termini dell'emissione obbligazionaria.e che i diritti degli obbligazionisti vengano rispettati".