Borsa, scatto di TIM. Titolo in pole nel FTSE MIB

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che amplia il rialzo al 4,44% con la società alle prese con il riassetto e le mosse degli investitori da KKR a Cvc.Le ultime indiscrezioni segnalano passi in avanti nel progetto di rete unica e riportano in auge nomi di nuovi soggetti interessati ad asset della compagnia telefonica, tra cui Cvc e. Resta sullo sfondo l'offerta di KKR che conferma l'impianto della sua proposta e si è detta non contraria alla rete unica.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,32%, rispetto a +1,83% del).Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,3502 Euro. Supporto stimato a 0,3314. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,369.