Itway, ricavi salgono a 43,6 milioni nel 2021. Focus su cyber security

Itway

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha chiuso il 2021 conconsolidati per 43,656 milioni di euro, in crescita del 13% e per circa l'85% prodotti all'estero. La società non ha esposizione verso i mercati russo, bielorusso o ucraino e non tratta tecnologie e servizi provenienti da questi mercati. L'è pari a 2,607 milioni di euro, in aumento del 29%. Ilè pari a 1,303 milioni di euro, contro 1,222 registrati nel 2020 (+7%). In miglioramento ladi gruppo, che passa da -1,374 a +0,314 milioni di euro.Nel corso del 2021, il gruppo si è posizionato verso il modello Digital Product Oriented,, attraverso le 3 Business Unit: Cyber security, Data science, Cyber safety. Ha continuato a investire nei mercati della Cyber security, IoT, Artificial Intelligence (AI) e Big Data, mercati fra loro connessi e correlati.Nel 2022 verrà posto "un grande focus alla crescita della Business Unit della Cyber Security sfruttando anche le sinergie con la partecipata Be-Innova, in particolare andando a proporre al mercato i servizi messi a disposizione dalla, come i servizi NOC/SOC che oggi rappresentano una vera eccellenza". Inoltre, Itway valuta che la collaborazione con ilpotrà creare "molte positive opportunità".