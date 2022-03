Mosca, Bruxelles pronta a nuove sanzioni

(Teleborsa) - A distanza da unsi dice "pronta a chiudere scappatoie, a contrastare possibili manovre evasive e aper minimizzare la capacità" della Russia "di continuare l'aggressione" all'Ucraina.Il Presidente ucraino, intanto,- a eccezione dell'Ungheria -, biasimando però il ritardo con il quale secondo lui si è: le sanzioni sono arrivate, ha detto. Eattraverso il suo ambasciatore a Romal'ipotesi di unaventilata dae apre un'inchiesta sulla possibilità chestia fabbricandoNel frattempo,che al secondo giorno, è dedicato in particolare all'energia. Tra i temi aperti, gli approvvigionamenti comuni e i possibili interventi per limitare il prezzo dell'energia, con una riunione tra i leader degli Stati membri che si preannunciaAlcune posizioni in particolare appaiono più dure, come quella della, che insieme ad altri Paesi, preme per porre un tetto ai prezzi e arrivare aldei. Più freddi sul tema iNel comunicato conclusivo del primo dei due giorni del vertice,ha assicurato che "continuerà a fornire aiuti finanziari, politici, materiali e umanitari all'Ucraina"; che resteràdi Kiev "e del suo popolo, confermando la dichiarazione di Versailles e riconoscendo le aspirazioni ucraine d'ingresso nell'Unione europea". Il Consiglio europeo ha quind