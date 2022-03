Alfonsino, crescita a doppia cifra dei ricavi nel 2021

Alfonsino

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2021 condelle vendite e delle prestazioni che si attestano a 3,9 milioni di euro circa, in crescita del 40% rispetto all’esercizio 2020,L’ EBITDA è negativo per 0,1 milioni, in diminuzione rispetto a 0,2 milioni al 31 dicembre 2020 mentre l’è negativo per circa 0,6 milioni in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2020 pari a 0,2 milioni.Ilal 31 dicembre 2021 è pari ad una perdita di 0,5 milioni rispetto ad un utile di 0,1 milioni del 31 dicembre 2020.Laal 31 dicembre 2021 è cash positive per circa 2,9 milioni, in incremento rispetto a 0,5 milioni del 30 giugno 2021 e in aumento rispetto al valore atteso e comunicato in sede di quotazione pari a 0,4 milioni. La differenza rispetto al 30 giugno 2021 di circa 2,4 milioni è principalmente dovuta alle sottoscrizioni raccolte in sede di collocamento per l’IPO., ha commentato: “Per Alfonsinoche ha visto la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan lo scorso novembre, frutto di un lungo lavoro da parte di tutte le persone che fanno parte della società, ma soprattutto una. Alfonsino, inoltre, è ben riuscita a far fronte all’emergenza mondiale causata dalla pandemia da Covid19; tuttavia, i risultati 2021, seppur in crescita rispetto al 2020, scontano ancora taluni effetti legati alla pandemia che, con particolare riguardo all’ultimo periodo dell’anno 2021, ha visto diversi esercenti partner limitare il servizio di delivery, con conseguente riflesso negativo sui ricavi di Alfonsino.appena iniziato, il nostrocontinui avendo come principale obiettivo quello di diventare il player di riferimento per il delivery nelle città italiane di medio-piccole dimensioni attraverso una struttura operativa integrata, che comprende la gestione diretta da parte della Società di tutte le fasi della catena del valore (tra cui IT, Marketing, Attività Commerciale e Customer Service)”.