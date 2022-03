Tecma, risultati in forte crescita. Adduci: "2021 anno straordinario, azionisti ci stanno dando fiducia"

Tecma Solutions

(Teleborsa) -chiude l'esercizio al 31 dicembre 2021 con unpari a 13,2 milioni di euro in crescita del 64% rispetto a 8 milioni di euro "a conferma della validità del modello di business di Tecma quale Tech Partner di riferimento nel settore Real Estate". Isono pari a 10 milioni di euro rispetto a 7,6 milioni di Euro (+30%).anche per l' EBITDA che si attesta a 2,2 milioni contro 2 milioni (+10%), "nonostante l’incremento dei costi generali, legati ad una nuova struttura organizzativa, ai servizi generali e amministrativi ed all’ingresso di nuovi professionisti dipendenti, permettendo così al Gruppo di sostenere l’importante piano di sviluppo dei prossimi anni".Ilè pari a -0,4 milioni in diminuzione rispetto a 0,8 milioni.Laè di -2,3 milioni (rispetto a -8,1 milioni al 31 dicembre 2020) "per effetto degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al processo di internazionalizzazione e crescita del business, al capitale umano (148 dipendenti a dicembre 2021 in crescita dell'80% rispetto agli 82 a fine 2020)".pari a 3,2 milioni con un’incidenza del 32% sui ricavi delle vendite, finalizzati ad un significativo consolidamento della piattaforma tecnologica fulcro dell’offerta e della scalabilità del business model di Tecma.pari a circa 17 milioni contro i 9,9 milioni dello scorso anno, con una crescita, superiore alla crescita registrata dal Valore della Produzione (64%).che ha portato soddisfazioni e decise conferme rispetto al percorso di crescita e agli obiettivi che ci siamo posti alla fine del 2020 - ha commentato-. Il Gruppoche ci hanno permesso di investire significativamente su tre direttrici strategiche: internazionalizzazione, sviluppo di nuovi prodotti/nuovi mercati e rafforzamento della struttura organizzativa. Tecma è ormai leader nel mercato italiano del Real Estate quale partner tecnologico e strategico in ogni rilevante progetto di sviluppo residenziale e commerciale, in ambito sia transazionale (e.g. Built to Sell) sia locativo (e.g. Built to Rent/Rental Management). Contestualmente il Gruppo sta consolidando il proprio posizionamento all’estero, in particolare nel mercato USA, dove è stata recentemente costituita la prima sede operativa a Miami, e in Europa con un focus su Germania, UK e Francia".che, diventata ormai parte di un processo irreversibile ed accelerata dall’emergenza sanitaria iniziata nel 2020, ha aperto nuove opportunità di crescita e sviluppo per il Gruppo - ha rilanciato-. E-Commerce, nuove esperienze digitali e una forte spinta verso l’industralizzazione di processo rappresentano gli elementi fondanti del settore Real Estate nei prossimi anni, ambiti nei quali il Gruppo vanta ormai un vantaggio competitivo decennale.per sviluppare nuovi prodotti attraverso la piattaforma digitale proprietaria, rendendo il modello di business sempre più scalabile con evidenti benefici per tutti gli stakeholders"."Questo(+160% rispetto al prezzo di IPO e +9% negli ultimi 30 giorni) e anche in un contesto di mercato complesso come quello che stiamo vivendo,, dimostrando un totale allineamento su un ambizioso progetto industriale di medio-lungo termine", ha conclusoApprovata la proposta all’assemblea dei soci di attribuire al CdA una, in una o più volte, per un importo massimo pari a 10 milioni di euro. Convocata l'assemblea dei soci per il giorno 29 aprile 2022.