Ucraina, speranze dai negoziati: Russia attesa alla prova dei fatti

(Teleborsa) - Al termine della giornata di oggi, segnata da un concreto spiraglio nelle trattative, arrivano le parole del Presidente Putin. Iucraini devono deporre le armi a Mariupol. Lo ha dettoilnel colloquio telefonico sulla guerra in Ucraina. Lo riferisce il Cremlino.Se al momentoper un'operazione umanitaria a, il presidente russo ha assicurato oggi adchesulla proposta di un'evacuazione di cui il presidente francese si è fatto portavoce e che è presentata da. Putin "darà poi una risposta" a, ha concluso l'Eliseo.Intanto, il portavoce del premier britannico, fa sapere che c'è statadell'attività bellica russa intorno a Kiev, sottolineando che "giudicheremo Putin ed il suo regime dalle azioni, non dalle parole".- ha detto - Ci sono pesanti bombardamenti a Mariupol e in altre aree. Non vogliamo vedere niente di meno che un ritiro completo delle forze russe dal territorio ucraino". Al termine della sessione di questa mattina dei negoziati tra russi e ucraini a Istanbul,Nella telefonata tra il Presidente degli Usae i dirigenti europei, i leader "ad aumentare i costi contro la Russia per il suo brutale attacco in Ucraina, come pure a continuare a fornire all'Ucraina assistenza militare per difendere se stessa contro un assalto ingiustificato e non provocato": lo rende noto la Casa Bianca.Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina il bilancio è diIl numero di civili feriti ammonta a 1.860 di cui 134 bambini a causa soprattutto dei bombardamenti e degli attacchi aerei. Lo rende notoche ha fatto un aggiornamento al 28 marzo.