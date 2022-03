Luce e gas tornano a scendere: ARERA indica calo tariffe di circa il 10%

(Teleborsa) -, nonostante nuovi record dei prezzi all'ingrosso dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il secondo trimestre 2022 vedrà unaper la famiglia tipo con contratto di Tutela pari a(prima riduzione dopo sei trimetri) e pari a(prima volta dopo sette trimestri). Lo ha annunciato stasera l'ARERAnel consueto aggiornamento trimestrale delle tariffe."In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l'Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero mercato", afferma, presidente di ARERA.L'Autorità hache permette una. Una misura di riduzione, a vantaggio di tutti i clienti, che si applica alla fascia di consumiL'intervento crea il contesto entro cui valorizzare i possibili effetti a sostegno dei clienti finali del monitoraggio dei contratti di importazione del gas naturale, che l'Autorità potrà ora svolgere in base a quanto previsto dal recente decreto-legge n.21/2022.La riduzione complessiva delle bollette, sia per l'elettricità che per il gas, è stata possibile anche. L'Autorità ha infatti confermato in base all'ultimo decreto "Ucraina Bis"in bolletta nel prossimo trimestre e laper il trimestre. Una manovra che consente di alleggerire la bolletta per quasi 30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni di imprese.Con lo stesso decreto il Governo ha stanziato le risorse che permettono all'Autorità di confermare ilper il prossimo trimestre e per un numero maggiore di famiglie in difficoltà, grazie all'innalzamento del livello limite ISEE per l'accesso a 12milaero (20.000 se famiglie con più di 3 figli). Le famiglie beneficiarie, con il cosiddetto decreto Ucraina bis, sono così diventate oltre 3 milioni per il bonus elettrico e oltre 2 milioni per il bonus gas.