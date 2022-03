TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha preso atto della decisione del Consigliere Luca De Meo di lasciare il Comitato per le nomine e la remunerazione per sopraggiunti impegni lavorativi.Lo fa sapere la compagnia telefonica con u nota aggiungendo che ", ritenendo adeguata la composizione del Comitato con quattro Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza".