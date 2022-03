Wall Street in ribasso. Inflazione ai massimi dal 1983

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rosso la borsa di Wall Street mentre. A febbraio, infatti, la misura preferita dallail dato PCE (Personal consumption expenditures price index), è cresciuta del 6,4% rispetto a un anno prima, il dato più alto dal 1982. Gli investitori nel frattempo attendono sviluppi concreti nei negoziati tra Russia e Ucraina per raggiungere un'intesa almeno sul cessate il fuoco.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità ilche scende a 35.054 punti, con uno scarto percentuale dello 0,50%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.584 punti. Poco sotto la parità il(-0,55%); con analoga direzione, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,56%.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,12%),(-0,79%) e(-0,75%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,01%),(+0,67%),(+0,63%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,06%.In apnea, che arretra del 2,57%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,17%.Calo deciso per, che segna un -1,81%.Al top tra i, si posizionano(+2,83%),(+2,41%),(+2,33%) e(+2,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,70%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,37%.Scende, con un ribasso del 7,02%.Crolla, con una flessione del 5,45%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 15,25K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 188K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 57 punti; preced. 56,3 punti).