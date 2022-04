Brilla Fineco. Per Equita è "best pick"

Equita

(Teleborsa) -, che risulta uno dei migliori titoli del FTSE MIB. Le azioni della banca fintech quotata su Euronext Milan beneficiano del fatto chele abbia inserite nella. "La società è ottimamente posizionata per sfruttare alcuni trend strutturali come la digitalizzazione e aumento richiesta di consulenza, ha avuto un fortissimo trend di raccolta nel 2021 con un miglioramento della produttività", scrivono gli analisti dell'investment bank indipendente. Apprezzati anche il(banking, brokerage, Investing e AM) e la piattaforma digitale proprietaria.Spicca il volo, che si attesta a 14,19, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 14,31 e successiva a quota 14,66. Supporto a 13,97.