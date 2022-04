Cauta Wall Street. Crescono timori per recessione

Dow Jones

(Teleborsa) -, mentre continuano le incertezze sul fronte ucraino e si concretizzano le. La Commissione UE ha proposto un divieto per i paesi dell'Unione alle importazioni di carbone dalla Russia per un valore di 4 miliardi di euro all'anno, e un divieto totale di transazioni con quattro importanti banche russe. Intanto, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rifiutato di stimare quanto a lungo potrebbe durare l'operazione militare speciale in Ucraina.Negli Stati Uniti, gli investitori continuano a monitorare le dichiarazioni dei funzionari della FED e attendono la pubblicazione (prevista per domani) del. "Negli USA la preoccupazione è che la FED rimanga troppo a lungo dietro la curva costringendola ad adottare una politica monetaria troppo restrittiva e rischiando una recessione - ha commentato Sebastien Galy, Senior Macro Strategist di Nordea AM - Storicamente ciò tende a verificarsi quando il mercato del lavoro si surriscalda diventando difficili da prevedere. Con le elezioni di mid-term alle porte, l'inflazione è ovviamente un argomento importante. Ciò significa chee potrebbe benissimo continuare in vista delle elezioni presidenziali".Cresce anche il, dato che il rendimento del Treasury biennale ha superato quello del decennale. "Ognuna delle ultime dieci recessioni degli Stati Uniti è stata preceduta da- ha fatto notare Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management - A nostro avviso il rischio di recessione è aumentato, in vista di una serie di rialzi dei tassi americani che si prospetta più rapida del previsto e delle ricadute della guerra in Ucraina".Ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.979 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.583 punti. Leggermente negativo il(-0,36%); senza direzione l'(-0,12%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,51%),(+0,97%) e(+0,52%). Il settore, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,59%),(+1,08%),(+0,98%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,66%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.Tra i(+3,13%),(+1,97%),(+1,52%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,69%.Seduta negativa per, che scende del 3,65%.Sensibili perdite per, in calo del 3,50%.In apnea, che arretra del 3,47%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -88,5 Mld $; preced. -89,2 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 58,5 punti; preced. 55,9 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58,9 punti; preced. 56,5 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 58,4 punti; preced. 56,5 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,45 Mln barili).