Cy4gate, Equita conferma Buy dopo dati 2021 e acquisizione Aurora

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 - che si è chiuso con ricavi a 17,9 milioni di euro (+39% e contro attese per 17,1 milioni di euro), un EBITDA a 8 milioni di euro (+16% e contro attese per 7,8 milioni di euro) e un utile netto di 5,2 milioni di euro (contro previsioni per 4 milioni di euro) - e ha completato l'acquisizione di Aurora.Gli analisti confermano la visione positiva sul titolo principalmente per due ragioni: isupportano le proiezioni sostenute a medio termine (CAGR delle vendite organiche 2021-23 a oltre il 13%); Cy4Gate rimane uno dei pochi titoli a offrire un'e critici della Cyber Security/Intelligence (e lo fa tramite prodotti proprietari).Equita si aspetta ora che la società chiuda il 2022 condi 65,3 milioni di euro, undi 19,2 milioni di euro e undi 8,9 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 84,9 milioni di euro, 27,3 milioni di euro e 13,9 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2024 a ricavi per 89 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 28,9 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 14,7 milioni di euro.