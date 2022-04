INWIT, assemblea approva bilancio. Ferigo: ottimismo per 2022

INWIT

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, hache si è chiuso con un utile netto di 191.395.675,59 di euro. I soci hanno anche deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,3225 euro (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ognuna delle 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio. Il dividendo complessivo risulta pari a 309.664.500 euro. Verrà posto in pagamento dal 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022. Via libera anche alla Relazione sulla Politica di Remunerazione e compensi corrisposti."Il bilancio 2021 mostra già idi INWIT - ha sottolineato- Continuiamo ad essere impegnati nel nostro percorso di crescita a supporto degli operatori nello sviluppo del 5G, perseguendo obiettivi che coniugano lo sviluppo sostenibile alla remunerazione dei nostri azionisti. Le leve di creazione di valore e il positivo scenario esterno alla base della crescita registrata nel 2021 ci permettono di guardare con ottimismo al 2022, fiduciosi di continuare nel nostro percorso di crescita".