Russia paga bond in rubli dopo che banca estera blocca dollari

(Teleborsa) - Ilha comunicato che una banca estera ha rifiutato di eseguire il pagamento delle cedole e il rimborso del valore nominale in dollari su alcune obbligazioni e quindi Mosca. Si tratta dicon scadenza aprile 2042 (ISIN XS0767472458 e XS0767473852), per une scadenza 4 aprile 2022."A causa delle, al fine di adempiere agli obblighi di debito statale della Federazione Russa sui suddetti titoli e per proteggere gli interessi dei proprietari di questi titoli, il Ministero delle finanze russo è stato costretto aper effettuare i pagamenti necessari", si legge in una nota del ministero guidato da Anton Siluanov.Secondo la ricostruzione di Mosca, il 4 aprile il Ministero delle finanze della Russia ha trasferito i fondi al NBCO National Settlement Depository per effettuare i pagamenti nella valuta della Federazione Russa al tasso di cambio ufficiale della Banca di Russia a partire dal 4 aprile stesso, in conformità con il decreto di Putin del 5 marzo (che autorizzava i pagamenti in rubli). Il ministero delle Finanze ha affermato che "".La Russiadopo questa operazione, ma si tratterebbe di una situazione artificiosa. Non ci sono le basi per un vero e proprio default, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha aggiunto che la Russia ha tutti i fondi necessari per adempiere ai propri obblighi, ma che continuerà a pagare il debito estero in rubli.