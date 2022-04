Pfizer acquista ReViral per corrispettivo fino a 525 milioni di dollari

Pfizer

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica statunitenseha stretto un accordo per. La società acquisita è una società biofarmaceutica focalizzata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di nuove terapie antivirali che prendono di mira il. Si tratta di un patogeno respiratorio che può portare a infezioni delle basse vie respiratorie gravi e pericolose per la vita delle fasce di popolazione ad alto rischio (inclusi i bambini piccoli, gli individui immunocompromessi e gli anziani). Si stima che causi infezioni in circa 64 milioni di persone, provocando circa 160.000 morti, a livello globale ogni anno."In Pfizer abbiamo un, come dimostrato recentemente dalla nostra fornitura del primo vaccino autorizzato e della prima terapia orale per combattere il Covid-19 - ha affermato il- Stiamo continuando a far crescere la nostra pipeline, attraverso i nostri sforzi di ricerca e sviluppo, come i nostri programmi sperimentali di vaccini contro l'RSV, nonché investimenti strategici in aziende come ReViral, con un focus sulle capacità end-to-end per aiutare proteggere i pazienti da malattie gravi, ospedalizzazione e morte".In una giornata in cui gli indici statunitensi scambiano vicino alla parità, è ottima la performance di, che si attesta a 55,29 con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 56,26 e successiva a 59,11. Supporto a 53,41.