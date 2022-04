Prismi approva bilancio 2021 e nuovo piano al 2026

Prismi

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha. L'anno scorso si è chiuso con un Valore della Produzione pari a 18,1 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2020. L'EBITDA è stato pari a 2,1 milioni di euro, rispetto a 1,17 milioni del 2020 (+79%). Il risultato netto è stato pari a -5,9 milioni di euro, rispetto a -4,4 milioni di euro nel 2020, a seguito di accantonamenti al fondo svalutazione crediti in Prismi SpA per 4,3 milioni di euro (1,9 milioni l'anno prima). La Posizione Finanziaria Netta passiva è di 17,5 milioni di euro (passiva per 21,8 milioni nel 2020).Il nuovo piano punta "a unache permetta di cogliere lein termini di acquisizione di nuovi clienti, garantendo la valorizzazione della base clienti attiva e la messa in sicurezza di flussi crescenti di ricavi e di margini", spiega una nota. I risultati attesi sono: un sensibile sviluppo dei volumi di fatturato e una crescita importante dell'EBITDA derivante dall'auspicato incremento progressivo dei volumi in arco di piano, nonché dallenel corso del 2021.Il(a livello consolidato) èa 28 milioni di euro nel 2022, 35,2 milioni di euro nel 2023, 42,2 milioni di euro nel 2024, 48,7 milioni di euro nel 2025 e 54,5 milioni di euro nel 2026. L'è atteso a 4,6 milioni di euro nel 2022, 7,7 milioni di euro nel 2023, 10,8 milioni di euro nel 2024, 13,3 milioni di euro nel 2025 e 15,6 milioni di euro nel 2026.