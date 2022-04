Fondazione Arena di Verona: UniCredit si riconferma major partner dell'Opera Festival per il periodo 2022-20

(Teleborsa) -conferma la propria storica, trentennale, partnership con laLabanca si e` infatti recentemente aggiudicata, insieme a, la gara per la, comprendente laper gli spettacoli dell'Arena di Verona e del Teatro Filarmonico."UniCredit – sottolinea la banca in una nota – prosegue cosi` il proprio supporto, avviato nel 1994 al Festival Lirico dell'Arena di Verona, uno degli eventi artistici e musicali piu` noti ed apprezzati al mondo, simbolo dell'eccellenza culturale del nostro Paese".Un impegno, quello della banca, che ha trovato un'ulteriore concretizzazione nell'che ha permesso l’avvio di lavori di restauro fondamentali per l'La partnership con Fondazione Arena – spiega la nota – si inserisce nel quadro del piu` ampio: la banca vanta infatti una lunga tradizione a sostegno della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile e strumento di dialogo per la circolarizzazione di idee, per la promozione della coesione sociale e del senso di appartenenza.