Cancelliere austriaco a Mosca: "Colloquio con Putin duro e franco"

(Teleborsa) - Giornata di oggi segnata, sul fronte delladall'incontro a Mosca tra ilLo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax, spiegando che l'incontro si è tenuto nella tenuta presidenziale di Novo-Ogaryovo."Il, ha detto il cancelliere austriaco secondo l'agenzia austriaca Apa. "Non è stato un incontro amichevole". Il cancelliere austriaco Nehammer ha detto a Putin che le sanzioni contro la Russia "saranno ulteriormente inasprite finché in Ucraina le persone continueranno a morire". Lo riporta Die Presse. "Ora informerò nuovamente i nostri partner europei dei miei colloqui con il presidente russo e discuterò ulteriori passi", ha aggiunto Nehammer.Il cancelliere austriaco ha sottolineato durante l'incontro con Vladimir Putin "che la guerra deve cessare, perché in guerra ci sono solo sconfitti da, apprende la tv Orf dalla cancelleria e ha anche ribadito che "le sanzioni resteranno in vigore e saranno eventualmente inasprite". Secondo la cancelleria, Nehammer ha anche parlato "con parole chiare" dei crimini di guerra commessi a Bucha e in altre città, sottolineando la "necessità di un'inchiesta internazionale" su questi fatti. Il cancelliere ha detto di non essere ottimista per quanto riguarda l'offensiva russa nell'est dell'Ucraina, dove si sta preparando "un attacco brutale e massiccio". Dopo il colloquio Nehammer ha informato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "dell'importanza di un confronto diretto" con il presidente russo. E ha specificato che "il presidente russo Vladimir Putin ha ancora fiducia nel processo di Istanbul. "Il processo di Istanbul - secondo Nehammer - èi".Intanto,: il capo della repubblica separatista filo-russa di Donetsk, nel Donbass, citato dalla Tass afferma sostiene che il porto di Mariupol è stato preso. Lo scalo "è sotto il nostro totale controllo", ha detto Denis Pushilin, parlando al primo canale della tv russa,Sono 33.000 gli abitanti di Mariupol che sono stati deportati con la forza in Russia e nei distretti temporaneamente occupati della regione di Donetsk. Lo ha annunciato la commissaria ucraina per i diritti umani Lyudmila Denisova nel suo canale Telegram, come riporta Unian. Nelle zone occupate della cittàha detto Denisova.