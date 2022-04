Teck Resources, vendite sotto attese nel primo trimestre

Teck Resources

Teck Resources

S&P-500

Teck Resources

(Teleborsa) - Si muove in ribassoche mostra una perdita del 2,94%.Il gruppo minerario ha annunciato vendite di carbone per l'industria dell'acciaio, nel primo trimestre, pari a 6 milioni di tonnellate, inferiori alle previsioni fissate a 6,1-6,5 milioni di tonnellate.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 40,57 USD. Possibile una discesa fino al bottom 39,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 42,09.