Antitrust sanziona Caronte & Tourist per prezzi eccessivi traghetti Stretto di Messina

(Teleborsa) -ha irrogato unadi euro alla società, che fornisce un servizio dial seguito sullo. E' stato infatti accertato che, in posizione di assoluta dominanza, C&T ha sfruttato il suo potere di mercato per applicareper i consumatori.L’analisi di eccessiva onerosità è stata effettuata applicando un: l’istruttoria ha accertato che le tariffe applicate da C&T ai passeggeri con autoveicolo risultano(eccessività) e tale sproporzione èreso (iniquità) ed al confronto con benchmark internazionali. Infatti, C&T applica tariffe molto più elevate rispetto agli operatori attivi su rotte comparabili, che peraltro offrono servizi decisamente più evoluti.Ilrispetto al benchmarkofferto: la flotta di C&T è caratterizzata da un’età media molto elevata (27 anni) e il servizio di traghettamento viene giudicato scarso dalla maggioranza degli utenti. Addella violazioneinteressata, ossia lo Stretto di Messina, il potere economico di C&T, laerogato, che risulta indispensabile per i circa 10 milioni di persone che ogni anno - abitualmente o solo nel periodo estivo - devono attraversare lo Stretto di Messina con il proprio autoveicolo.La multa Antitrust è stata, che la considera una sua vittoria, essendo intervenuta nel procedimento."Finalmente si è fatta luce sui prezzi assurdi, inaccettabili e vergognosi che pagavano i consumatori per andare da Villa San Giovanni a Messina Rada San Francesco", afferma Mario Intilisano, presidente UNC Messina, aggiungendo "un servizio peraltro già inefficiente e inadeguato visto che c'è una corsa ogni 40 minuti mentre fino a pochi anni fa era ogni 20"."Ora speriamo che il servizio migliori e che i prezzi, abbassati recentemente per via del procedimento Antitrust, scendano ulteriormente" conclude.