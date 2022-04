Eventi e scadenze del 12 aprile 2022

Banca MPS

(Teleborsa) -Bit 2022 Milano - La Borsa internazionale del turismo è tornata in presenza a Fiera Milano City. Unica fiera in Italia che in modo innovativo permette di sviluppare relazioni e business, permettendo agli operatori del settore di confrontarsi e sviluppare nuove opportunità in un ambiente favorevole alla contrattazione e al businessVinitaly - La 54esima edizione di Vinitaly si svolge a Verona e prevede come sempre un ricco programma di eventi, rassegne, degustazioni e seminari sui temi più dibattuti e attuali del settore170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato - Il Presidente Mattarella sarà alla Terrazza del Pincio per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di StatoEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaBanca d'Italia - Indagine sul credito bancario: risultati per l'ItaliaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generaliThe Global Banking Forum - Il futuro della tecnologia, della moneta e del credito - All'evento, promosso da Eccellenze d’Impresa con Prometeia e ASSBB, prenderanno parte i rappresentanti delle più importanti banche e istituti finanziari italiani e internazionali, oltre a personalità di istituzioni e organismi internazionali. Tra gli altri interverranno il Direttore generale di Credito Emiliano, il Presidente di Borsa Italiana, il Presidente di UniCredit, l'AD di Banca Mediolanum, l'AD di Banca Ifis e i Presidenti di Prometeia e Eccellenze d’Impresa9.30 - Fintech Investor Conference - L'evento online, organizzato da Equita e ItaliaFintech, sarà un'occasione per fare chiarezza sul settore FinTech. Dopo l'introduzione di Andrea Vismara, AD di EQUITA, interverranno Camilla Cionini Visani (ITALIAFINTECH), Massimo Doria (BANCA D’ITALIA), Paolo Ciocca (CONSOB) e Luigi De Bellis (EQUITA). Seguirà una tavola rotonda moderata da Fabrizio Viola, senior advisor di Equita, che vede coinvolti i player principali del mondo FintechTesoro - Asta BOT- Assemblea: Approvazione del bilancio 2021 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Seconda Convocazione- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - Unica convocazione- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio