Ferragamo, buyback di oltre 1,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha comunicato di aver acquistato, tra il 9 e il 14 settembre 2026, complessivamente 222.000 azioni proprie, pari allo 0,13% del capitale sociale, a un prezzo medio di 8,66 euro per azione, per un controvalore di 1.921.546,44 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2026.



A seguito delle operazioni, al 15 settembre Ferragamo detiene complessivamente 3.728.367 azioni proprie, pari al 2,21% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, chiusura negativa per la maison del lusso , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,45%.







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