Positiva Wall Street, rimbalzano titoli growth dopo dati inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

informatica

sanitario

Chevron

DOW

Boeing

Apple

Cisco Systems

Merck

United Health

Visa

Crowdstrike Holdings

Lululemon Athletica

Constellation Energy

Datadog

Astrazeneca

Idexx Laboratories

NetEase

Match

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.434 punti. Buona la prestazione del(+0,78%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,5%). L'attenzione degli investitori si è concentrata sui dati del Bureau of Labour Statistics (BLS), che hanno mostrato che i, alleviando la pressione sui titoli tecnologici, che ieri erano stati fortemente venduti sulle aspettative di aumenti aggressivi dei tassi di interesse per contrastare l'inflazione galoppante.Aumenta l'attesa per l: JPMorgan Chase e BlackRock danno il via all'earnings season del settore finanziario nella giornata di mercoledì, con Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley e Goldman Sachs che diffondono le rispettive trimestrali nella giornata di giovedì.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,97%),(+1,50%) e(+0,73%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,48%.Tra i(+3,24%),(+2,26%),(+1,65%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,24%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Tentenna, che cede lo 0,74%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.Tra i(+4,64%),(+3,69%),(+3,25%) e(+3,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,4%; preced. 7,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,5%; preced. 10%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,42 Mln barili).