CNH Industrial, assemblea approva bilancio e dividendo

CNH Industrial

(Teleborsa) - L'assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio d’esercizio 2021 e la proposta di distribuire un dividendo di euro 0,28 per ciascuna azione ordinaria (pari a un dividendo complessivo di circa 380 milioni di euro).I soci hanno dato2021.Il dividendo sarà posto in pagamento il 4 maggio 2022 con stacco cedola delle azioni ordinarie il 19 aprile 2022 (ex date). La data di legittimazione a percepire il dividendo (dividend record date) sarà il 20 aprile 2022 per le azioni ordinarie negoziate sia presso Euronext Milan che presso il NYSE negli Stati Uniti. Agli Azionisti che, alla dividend record date, saranno titolari di azioni ordinarie della Società scambiate sul NYSE, il suddetto dividendo verrà pagato in Dollari USA (USD), sulla base del cambio ufficiale USD/EUR del 14 aprile 2022 pubblicato dalla Banca Centrale Europea.L’Assemblea ha nominato. Catia Bastioli, Howard W. Buffett, Léo W. Houle, John Lanaway, Karen Linehan, Alessandro Nasi, Vagn Sørensen e Asa Tamsons sono stati nominati amministratori non esecutivi.Inoltre, la Ernst & Young Accountants LLP è stata riconfermata revisore contabile della Società per l’esercizio 2022 e Deloitte Accountants B.V. è stata nominata revisore contabile per l’esercizio 2023.