Ucraina, Biden: è in corso un genocidio del popolo ucraino

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha accusatodi cercare "di cancellare l'idea di essere ucraino" e ha accusato la Russia di commettere un genocidio in Ucraina. Già a metà marzo Biden aveva definito il presidente russo come "criminale di guerra". "Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me", ha aggiunto il presidente Usa parlando con la stampa. "Parole vere da un vero leader". Così ha commentato il presidente ucrainolodando Biden per aver parlato, per la prima volta di volta, di "" in Ucraina.Gli Stati Uniti si apprestano nel frattempo ad annunciare altri centinaia di milioni di dollari inall'Ucraina. La cifra girerebbe intorno aicon la quale salirebbero a 3 miliardi i fondi stanziati per il paese da Washington.Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine sulla sua pagina Facebook nel rapporto della mattina, ripreso dall'Agenzia Unian, ha fatto sapere che continuano irussi con artiglieria sue aerei sudove sono state colpite infrastrutture civili: presa di mira anche la regione di Zaporizhia. Nelle direzioni, l'esercito russo sta lanciando attacchi aerei e sta avanzando nell'area del complesso metallurgico Azovstal e del porto.Putin continua a chiudere la porta ad una possibiledel conflitto. I, ha affermato il leader russo, sono "in un vicolo cieco" per colpa degli ucraini e la Russia continuerà quindi la guerra per raggiungere quello che era il suo obiettivo fin dal principio: la conquista dell'intero Donbass per proteggere la popolazione locale di etnia russa. Il giorno dopo la missione a Mosca del cancelliere austriaco, Putin ha così spento le speranze di una soluzione diplomatica. "Non avevamo altra scelta" che attaccare l'Ucraina, afferma. E anche sulla questione dei crimini di guerra, che il suo interlocutore aveva sollevato nel difficile colloquio, ha respinto tutte le accuse, liquidando come "un fake" il massacro di. La strage è "una falsa notizia", ha affermato il capo del Cremlino, aggiungendo che nella presunta inchiesta russa per arrivare alla verità ha avuto anche la collaborazione del presidente bielorusso