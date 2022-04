Ericsson, trimestrale in chiaroscuro. Possibile multa per scandalo Iraq

Ericsson

(Teleborsa) -, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, ha registratopari a 55,1 miliardi di corone svedesi nel primo trimestre del 2022, in crescita rispetto ai 49,8 miliardi di SEK dello scorso anno e rispetto ai 53,4 miliardi di SEK attesi dal mercato. Ledel gruppo sono cresciute del 3% anno su anno, trainate dalle reti in Nord America e in Europa e America Latina.Ilreported è stato del 42,3% (42,8% un anno fa), influenzato dagli investimenti proattivi nella resilienza della catena di approvvigionamento nelle reti. L'è stato di 2,9 miliardi di SEK, contro i 3,2 miliardi di SEK del primo trimestre del 2021. Sul risultato impattano gli accantonamenti per 0,9 miliardi di SEK connessi alla decisione di sospendere a tempo indeterminato gli affari in Russia.La società ha rivelato a febbraionegli ultimi dieci anni. "Attualmente stiamo interagendo con il Dipartimento di Giustizia (DOJ) - ha commentato il CEO Borje Ekholm - e la risoluzione di queste questioni potrebbe comportare una serie di azioni da parte del DOJ e potrebbe probabilmente includere, la cui entità non può essere stimata in modo affidabile in questo momento. Poiché questo processo è in corso, rimaniamo limitati in ciò che possiamo dire sugli eventi storici trattati nell'indagine sull'Iraq e sul nostro impegno in corso sulla questione".In discesa, che si attesta a 83,1, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 81,02 e successiva a 78,93. Resistenza a 84,66.