Grecia, Trainose (Gruppo FS Italiane) sigla contratto servizio decennale con Stato

(Teleborsa) -, società controllata da(Gruppo FS Italiane) ed operante sui servizi ferroviari in Grecia,, prorogabile per ulteriori 5 anni, per il trasporto passeggeri su tutte le linee greche.dopo il lancio nei giorni scorsi dei collegamenti Frecciarossa tra Parigi e Lione con Trenitalia France.Il contratto, secondo FSNews, il portale informativo del Gruppo FS, ha un valore die sancisce gli(OSP). Trainose si è impegnata ad effettuareper migliorare e ammodernare la flotta così da rendere il servizio sempre più sostenibile.La firma è stata apposta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro delle Finanzee dall'amministratore delegato di Trainose e Country Manager Grecia del Gruppo FS Italiane. Presenti anche l'Ambasciatrice d’Italia in Greciaed il Presidente di Trainose"Questo nuovo contratto introduce per la prima volta investimenti sostanziali nel trasporto ferroviario di passeggeri e modifica il meccanismo di compensazione, sottolineando l'efficienza e gli incentivi per Trainose, con una valutazione ogni sei mesi", ha spiegato il"La Grecia è un paese importante per noi e molto presto annunceremo nuove iniziative con l’obiettivo di potenziare i nostri servizi e sviluppare un trasporto ferroviario sempre più efficace e sostenibile", ha sottolineato l'amministratore delegato di Trainose,"Il Gruppo FS Italiane è impegnato, attraverso Trainose, ad attuare le migliori sinergie con il Governo della Grecia per una mobilità verde, sempre più sicura e con servizi di qualità e ad alta tecnologia per i cittadini e i turisti", ha aggiunto il Presidente, aggiungendo "con questo contratto si delinea anche un nuovo processo di riqualificazione delle stazioni, a partire da quelle di Atene e Salonicco, con un sistema di mobilità elettrica a supporto di quella ferroviaria per collegamenti di primo e ultimo miglio".