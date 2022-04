Ucraina: Zelensky accusa l'UE di fare troppo poco, embargo gas bloccato

(Teleborsa) - Iltorna ade di continuare adrussi. Un commercio che quest'anno frutterà a Mosca 300 miliardi di dollari, "soldi sporchi del sangue di altre persone".Zelensky chiama in causa, che accusa di frenare gli sforzi finalizzati ad un embargo sui prodotti energetici. "Alcuni dei nostri amici e partner capiscono che ora è un momento diverso, che non è più una questione di affari e denaro, ma è una questione di sopravvivenza", ammette.Una risposta alle affermazioni del Presidente russoche, parlando delle forniture di gas all'Europa, aveva affermato che è "delle risorse energetiche russe, incluso il gas naturale" e che attualmente "per l’Europa il suo sostituto semplicemente non c’è".Lecommesse dalle truppe russe a Mariupol e nella periferia di Kiev, a Bucha e Borodyanka - avverte ancora Zelensky - hannocon i russi.Dagliintanto il Consigliere per la Sicurezza Nazionale,, avverte che "qualsiasiall’Ucraina rischia die "se i russi dovessero colpire una qualsiasi parte di territorio della Nato, dove le attrezzature militari vengono assemblate, questo comporterebbe l’invocazione dell’articolo 5 e cambierebbe completamente il gioco".