ESI, assemblea approva bilancio e destinazione utile

ESI

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, had'esercizio al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con un utile netto pari a 0,11 milioni di euro, in flessione rispetto agli 0,39 milioni di euro dell'esercizio 2020.I soci hanno approvato inoltre la proposta del consiglio di amministrazione di, di 114.196 euro come segue: 5.710 euro a riserva legale; 108.486,00 euro a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti.