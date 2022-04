MARR sale in borsa. Forte domanda a Pasqua spinge risultati

MARR

Equita

società alimentare

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica. Gli analisti disottolineano che igrazie alla forte affluenza per il ponte disulle destinazioni italiane, sia da parte di turisti italiani che stranieri, con strutture spesso a piena occupazione e in molti casi il ritorno ai livelli record della Pasqua 2019."Come anticipato e auspicato anche dal management di MARR in recenti incontri, il timing della Pasqua, più spostato in avanti e accompagnato da buone condizioni meteo, ha", ha scritto Equita, sottolineando che le proprie stime per il secondo trimestre (che incorporano ancora un leggero calo rispetto al 2019, -5% organico dopo il -8% nel primo trimestre) potrebbero rivelarsi prudenziali.Spicca il volo la, che si attesta a 15,2 euro per azione, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 15,34 e successiva a quota 15,76. Supporto a 14,92.