Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, dopo che il FMI ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per gli USA in maniera più contenuta rispetto alle economie europee, più colpite dalle ricadute della guerra in Ucraina e dalle sanzioni contro la Russia.L'attenzione degli addetti ai lavori viene catalizzata dall'inflazione dopo le parole di, che non ha escluso rialzi ai tassi di oltre 50 punti base.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dell'1,16%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,25% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Ottima la prestazione del(+1,71%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+1,18%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,51%),(+1,85%) e(+1,59%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,63%.Tra i(+4,12%),(+4,10%),(+3,91%) e(+2,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,58%.scende dell'1,19%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.(+7,42%),(+6,60%),(+6,53%) e(+6,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,79%.Seduta negativa per, che scende del 2,11%.Calo deciso per, che segna un -1,32%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -7,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 863K barili; preced. 9,38 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 175K unità; preced. 185K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%).