Somec aumenta quota in Fabbrica LLC e costituisce newco in USA

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha finalizzato una serie di operazioni strategiche negli Stati Uniti. In particolare, ha perfezionato l'del capitale sociale, portando la propria partecipazione indiretta di controllo di Fabbrica dall'attuale 50,9% al 70,9% complessivo.Somec ha anche, controllate americane delle società italiane del gruppo. La prima newco nasce per rafforzare la presenza negli States di Pizza Group S.r.l., azienda acquisita nel 2020 e che opera nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine, forni, apparecchiature e attrezzature per pizzerie. La seconda rappresenta il primo passo per ampliare anche negli Stati Uniti il business della progettazione e creazione di interni di alta gamma che segue la costituzione in Italia di Mestieri."Aumentare la nostra partecipazione in Fabbrica fino al 70,9% della proprietà e presidiare quest'area così rilevante anche con due nuove società, ci mette nelle condizioni disia nell'ambito delle facciate, al centro di notevoli investimenti per i prossimi anni, sia per quel che riguarda la ristorazione e il mondo degli interni", ha dichiarato Oscar Marchetto, presidente di Somec."Fabbrica LLC, in particolare, è la, e opera con grande soddisfazione nel mercato americano che si conferma strategico e molto rilevante per lo sviluppo del gruppo - ha aggiunto il manager - L'incentivazione al contributo professionale di alcuni degli attuali managers di Fabbrica LLC consentirà un ancor più efficace perseguimento degli obiettivi di crescita".