Wall Street positiva ma con prudenza. Bullard (Fed) non esclude rialzo tassi di 75 punti

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street con glimentre la loro attenzione viene catalizzata dall'inflazione, dopo le parole di. Ilnon esclude rialzi ai tassi di interesse di oltre 50 punti base anche se non li ritiene necessari.A ciò si aggiungono i dati giunti alladove ilè cresciuto oltre le attese, ma i consumi (le) sono calati per la prima volta dal 2020 deludendo le aspettative.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,38%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.397 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,34%); pressoché invariato l'(-0,02%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,79%),(+0,58%) e(+0,44%). Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,46%),(+2,07%),(+1,98%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,69%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,32%.Al top tra i, si posizionano(+3,98%),(+3,29%),(+3,04%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,87%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,74 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,70%.Sensibili perdite per, in calo del 3,42%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -7,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 863K barili; preced. 9,38 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 175K unità; preced. 185K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%).