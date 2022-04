ACI WORLD: infrastrutture e sostenibilità per la crescita futura degli aeroporti

(Teleborsa) -pubblicato la guida dal titolo "Environmental, Social, and Governance (ESG) Management Best Practice", per aiutare gli aeroporti a. "Mentre gli aeroporti continuano a riprendersi, devono affrontare la sfida pre-pandemia di investire in infrastrutture per soddisfare la futura domanda di traffico aereo, garantendo al contempo che progettino, costruiscano e operino in modo economicamente sostenibile, inclusivo e socialmente e responsabile per l'ambiente - sottolinea ACI World - Pertanto, gli aeroporti stanno adottando sempre più unper soddisfare le esigenze dinamiche e le richieste di informazioni dei loro investitori sulle performance e sulla mitigazione del rischio, costruendo anche un quadro istituzionale inclusivo che raggiunga buona governance, conformità e gestione. Le aree di crescente interesse ESG includono"."Gli aeroporti hanno ora l'opportunità di assumere un ruolo guida e definire i key airport ESG factors che. Un focus ESG preventivo da parte degli aeroporti può aiutare a standardizzare fattori importanti per i progetti di capitale e le attività operative, consentendo agli aeroporti di impostare, tracciare e riferire su parametri concordati internamente, invece di rispondere alle crescenti e variegate richieste da parte di investitori, contabilità e/o o agenzie di revisione", afferma ACI World."Sebbene molti aeroporti segnalino già le performance ESG, un approccio rafforzato sui nuovi fattori ESG può offrire agli aeroporti l'per una ripresa più rapida e una sostenibilità a lungo termine - ha affermato- La ricostruzione di aeroporti ed economie incontra il crescente interesse degli investitori ESG e degli aeroporti per soluzioni che agiscono con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e le disuguaglianze sociali, che sono state amplificate durante questa pandemia globale"."Gli aeroporti dovrebbero cercare di definire e fornire le informative ESG dettagliate e incentrate sui dati che gli investitori, le agenzie di rating del credito e le società di contabilità richiedono sempre più - ha aggiunto - In caso contrario, si potrebbe".La "ESG Management Best Practice" cerca di rispondere alle domande più comuni tra gli aeroporti che desiderano avviare, migliorare o ampliare la propria rendicontazione ESG, tra cui: in che modo l'ESG reporting differisce dal sustainability reporting,, perché gli investitori sono interessati e in che modo gli aeroporti possono adottare il framework. La guidance è stata sviluppata dall'ESG Reporting sub-group dell’ACI World Environment Standing Committee.