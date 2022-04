Banco BPM in rally con Mediobanca che scommette sulla scalata

Mediobanca

(Teleborsa) -, dove risulta ile uno dei migliori dell'intero listino. A fare da assist alle azioni è un report di, secondo cui la banca guidata da Giuseppe Castagna "potrebbe diventare un". Gli analisti di Piazzetta Cuccia individuano ini possibili "cacciatori" seppure con "l'incertezza" legata a un possibile ricorso al golden power da parte del governo, in caso di scalata dei francesi, e sulla "tempistica" per quanto riguarda Unicredit, che deve gestire le ricadute della guerra in Ucraina.Mediobanca ha alzato il giudizio ade il, assegnando "l'80% di possibilità a una scalata ad un prezzo pari a 0,55 volte il patrimonio tangibile e il 20% di chance" a"di restare solo". "A nostro avviso il" di Castagna che potrebbe essere rappresentata "da una grande operazione domestica o da accordi commerciali stringenti e di lungo termine", si legge nella ricerca del broker.Spicca il volo la, che si attesta a 3,058 euro per azione, con un. Il massimo di seduta è a quota 3,078 euro per azione. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,116 e successiva a quota 3,27. Supporto a 2,962.